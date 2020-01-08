Bayrampaşa'da 3 katlı binanın çatısında yangın - Son Dakika
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Bayrampaşa'da 3 katlı binanın çatısında yangın

6 saat önce

BAYRAMPAŞA'da 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Bayrampaşa'da 3 katlı binanın çatısında yangın, System.String[]
BAYRAMPAŞA'da 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, 16.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Marmara Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Alevleri gören vatandaşlar binada bulunan yabancı uyruklu kişilere haber verip dışarıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen itfaiye ekipleri alevler içindeki çatıya müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binanın çatısında hasar oluştu.Çatısı yanan binada oturan Davud Ali isimli yabancı uyruklu kişi, "Bilmiyorum 5 kişi var evde yatıyorduk. Söylediler bize yangın var diye. Dün akşam elektrikte çok sorun olmuştu. Hepimiz dışarıya çıktı" diye konuştu.


- İstanbul
Yenidoğan Mahallesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:27 Kaynak: DHA
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