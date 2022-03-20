Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

20.03.2022 08:01
Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Ölü ve yaralının olmadığı yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

Yangın, Saat 07.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Hamidiye sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle çatı katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken alev alev yanan çatıya ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangını erken fark eden bina sakinleri binayı boşaltırken binada kimsenin kalmaması olası bir faciayı önledi. Yangın sırasında sokağa dökülen mahalle sakinleri ise kısa süreli panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kontrol altına alınan yangında çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika


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