Son dakika haber... Bayrampaşa'da 4 katlı iş hanında yangın - Son Dakika
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Son dakika haber... Bayrampaşa'da 4 katlı iş hanında yangın

Son dakika haber... Bayrampaşa'da 4 katlı iş hanında yangın

04.02.2021 04:16

Son dakika gelişmesine göre BAYRAMPAŞA'da 4 katlı bir iş hanının en üst katındaki plastik oyuncak üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA'da 4 katlı bir iş hanının en üst katındaki plastik oyuncak üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Bayrampaşa, Yenidoğan Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında Kervan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir iş hanının en üst katındaki plastik oyuncak üretimi yapıldığı öğrenilen iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar iş yerinden alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, başlatılan soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bayrampaşa'da 4 katlı iş hanında yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bayrampaşa'da 4 katlı iş hanında yangın - Son Dakika
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