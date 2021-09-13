Bayrampaşa'da 400 bin liralık kas geliştirici hap ele geçirildi - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'da yurt dışından kaçak yollarla kas yapıcı maddeler getirilerek, burada ambalajı ve tarihi değiştirip piyasaya sürdüğü iddia edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Bir şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri, 400 bin lira olan bin 704 kutu farklı marka ve miligramlarda steroid içerikli kas yapıcı hap, 3 bin 320 adet marka ve etiketi bulunmayan sıvı dolu ampul ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa Orta Mahalle'de bulunan adreste yurt dışından kaçak yollarla kas yapıcı maddeler getirildiği ve burada paketlendikten sonra üzerlerine son kullanma tarihi ve marka etiketi vurularak piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, geçen perşembe belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda M.H isimli şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri 400 bin lira olduğu değerlendirilen, bin 704 kutu farklı marka ve miligramlarda steroid içerikli kas yapıcı hap, 3 bin 320 adet marka ve etiketi bulunmayan sıvı dolu ampul maddesi ele geçirildi. M.H. hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. Baskın anı kameralarca görüntülendi.