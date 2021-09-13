Bayrampaşa'da 400 bin TL'lik kaçak vücut geliştirme ilacı ele geçirildi - Son Dakika

Bayrampaşa'da 400 bin TL'lik kaçak vücut geliştirme ilacı ele geçirildi

İSTANBUL - Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan kaçak vücut geliştirmede kullanılan kas yapıcı ilaç ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, geçtiğimiz perşembe günü Bayrampaşa Orta Mahalle'de bulunan bir evde, yurt dışından kaçak yollarla kas yapıcı maddeler getirilip, Türkiye genelinde satışının yapıldığı yönünde bilgi aldı. Bilgi üzerine yürütülen çalışmalarda, M.H. isimli şüpheli şahıs yakaladı. Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan bin 704 kutu farklı marka ve miligramlarda steroid içerikli kas yapıcı hap, 3 bin 320 adet marka ve etiketi bulunmayan sıvı dolu ampul, 1 adet son kullanım tarihi basma makinası ve aparatları ele geçirdi.