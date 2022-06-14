Bayrampaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

14.06.2022 15:05

Bayrampaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı Ticari takside bulunan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı İstanbul O3 Karayolu Bayrampaşa mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Ticari takside bulunan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - İstanbul O3 Karayolu Bayrampaşa mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan ticari takside bulunan ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında O3 Karayolu Bayrampaşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O3 Karayolu Edirne istikametinde seyir halinde olan 34 TER 22 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan hafriyat kamyonu, ticari araç ve 2 otomobile çarpması ile zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ticari taksi sürücüsü ve içerisinde bulunan 2 yolcu sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ticari taksi içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle O3 Karayolu Edirne istikametinde oluşan trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bayrampaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bayrampaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bayrampaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bayrampaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bayrampaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bayrampaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bayrampaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

YORUMLAR
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Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika

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