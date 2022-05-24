Bayrampaşa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan ve bitişikteki binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Toros Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Boş olduğu öğrenilen binalarda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.