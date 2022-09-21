İstanbul'da döviz bürosunda çalışan bir şahıs, esnafın bıraktığı 5 milyon dolar "emanet" parayı zimmetine geçirdi - Son Dakika
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İstanbul'da döviz bürosunda çalışan bir şahıs, esnafın bıraktığı 5 milyon dolar "emanet" parayı zimmetine geçirdi

21.09.2022 09:42

İstanbul 'da döviz bürosu çalışanı Ahmet N. 30 farklı esnaftan topladığı 5 milyon dolar "emanet" parayı zimmetine geçirdi. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Ahmet N.'nin tutuklandığı öğrenildi. Mağdur olan esnaflar, paralarının geri ödenmesini istiyor.

Bayrampaşa'da bir döviz bürosunda çalışan Ahmet N., 15 Eylül Perşembe günü, 30 esnaftan topladığı yaklaşık 5 milyon dolar parayla ortadan kayboldu. Esnaf Ahmet N.'ye ulaşamayınca, döviz bürosu yetkilisi Zafer B. ile iletişime geçti. Zafer B., kendisinin de Ahmet N. hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Gözaltına alınan Ahmet N.'nin, 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak' suçundan tutuklandığı belirtildi.

Mağdur esnaf ise yaklaşık 5 milyon dolarlık dolandırıcılıktan, yalnızca döviz bürosunun 30 yıllık çalışanı Ahmet N.'nin sorumlu olamayacağını iddia ediyor. Büro yetkilileri Zafer B., Necip B, ve Talha Ahmet B. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, zimmet' suçlarından suç duyurusunda bulunan esnaf, paralarının geri verilmesini istiyor.

"BAVUL TİCARETİ YAPAN ESNAF, PARASINI BANKAYA DEĞİL, DÖVİZ BÜROSUNA EMANET EDİYOR"

Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İş İnsanları Derneği (BATİAD) Başkanı Bekir Taner Ateş, yaklaşık 30 üyesinin dolandırıldığını belirterek, "Toplam 5 milyon dolar üzerinde bir paranın dolandırıldığını öğrendik. Burada 'Bavul ticareti' yapıldığı için, esnaf parasını bankalarla değil, 30 yıl güven ilişkisi kurduğu bu dövizciye bırakmış. 15 Eylül Perşembe sabahı da bu dükkanın açılmadığı görülmüş. Firma sahibi de, kendisini mağdur ettiğini beyan ederek 30 yıllık çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunup, gözaltına alınmasını sağladı" dedi.

30 yıllık çalışan, esnafın bıraktığı 5 milyon dolar 'emanet' parayı hesabına geçirdi

ESNAF DAVA AÇIYOR

Bekir Taner Ateş dolandırıldığı iddia edilen esnaf üyeleriyle birlikte suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Burası resmi bir döviz bürosu. Bankada işlem yaptığınızda, orada bir usulsüzlük olduğunda banka çalışanı mı sorumlu olacak bundan yoksa banka sahibi mi. Dolayısıyla muhatabınız bankadır. Bizim muhatabımız firma sahibi. Tüm üyelerimize dava açmaları konusunda önerilerde bulunduk. Hepsi şu an davalarını açıyorlar, şikayette bulundular" dedi.

30 yıllık çalışan, esnafın bıraktığı 5 milyon dolar 'emanet' parayı hesabına geçirdi

"YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRA VERDİM, KAR AMAÇLI BIRAKMADIM"

Tekstil atölyesi işleten Rafet Yılmaz, 57 bin euro yani 1 milyon TL para verdiğini ifade ederek, "Buranın esnafıyım ben, bu kişiyle devamlı çalışıyorduk. Ben buraya kar amaçlı bırakmadım. Zaman zaman benim param olmuyordu, 'Ahmet 10 bin lira lazım' diyordum, 'Gel ağabey hallederiz' diyordu. Biz bankadan faydalanamayız, güvenilir olduğu için paramızı burada tutmak istedik. O bize yardımcı oluyordu, güven sağlamıştı. Geçen hafta şüphelendik, yanına geldik bir sorun olmadığını, Cuma günü paralarımızın ödeneceğini söyledi. Sonra kapalı gördük ve karakola gittik. Bunu firmanın sahipleri yaptı, Ahmet yapmadı. Organize ettiler, sonra da kendi çalışanını avukatıyla birlikte şikayet edip karakola götürdüler" diye konuştu.

30 yıllık çalışan, esnafın bıraktığı 5 milyon dolar 'emanet' parayı hesabına geçirdi

"5 MİLYON 200 BİN DOLAR BURAYA SIĞMAZ, FİRMA SAHİBİNİN HESABINDADIR"

Tekstil atölyesi işleten Yücel Uludağ, firma sahibini suçlayarak, "Yaklaşık 25 yıldır burada esnafım. 15-16 senedir bu firmayı tanıyorum. Dönem dönem döviz alıp verirdim. Son gün döviz olacaktım, 12 Eylül'de verdim, ertesi gün ödeme yapacağını söyledi. 100 bin lira verdim. Ertesi gün geldiğimde döviz bürosunun kapalı olduğunu gördük. Çalışan personelin yaptığını söylüyorlar ama 5 milyon 200 bin dolar buradaki döviz bürosuna sığmaz. Bu para firmanın hesabındadır. Bunu yapan Zafer Bağdatlı'dır" dedi.

"İNANMAK İSTEMEDİK"

Ali Turan ise, "15 yıldır bu firmaya sürekli para bırakıyorum, güvenlik açısından burası iyiydi. 2 gün önce arkadaşlarımız şüphelendi, inanmak istemedik ama kapalı görünce üzüldük. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

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BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ DRİFTE 30 BİN LİRA CEZA BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ DRİFTE 30 BİN LİRA CEZA
Kaynak: DHA

Bayrampaşa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da döviz bürosunda çalışan bir şahıs, esnafın bıraktığı 5 milyon dolar 'emanet' parayı zimmetine geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da döviz bürosunda çalışan bir şahıs, esnafın bıraktığı 5 milyon dolar "emanet" parayı zimmetine geçirdi - Son Dakika
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