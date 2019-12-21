Bayrampaşa'da 6 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da 6 ton hamsi dağıtıldı

6 saat önce

Bayrampaşa Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği Hamsi ve Kültür Festivali'nde 6 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.

Bayrampaşa'da 6 ton hamsi dağıtıldı, System.String[]

Bayrampaşa Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği Hamsi ve Kültür Festivali'nde 6 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.


Bayrampaşa Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği Hamsi ve Kültür Festivali'nde 6 ton balık dağıtıldı. Kokusunun tüm Bayrampaşa'yı sardığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. "Pazartesi Pazar" yerinde hamsi pişirmek için seyyar ocaklar kuruldu. Ayıklanan hamsiler kızartılarak vatandaşlara ikram edildi. Karadeniz ezgilerinin yankılandığı festival alanını dolduran vatandaşlar, horon oynayıp soğuk havaya aldırış etmeden doyasıya eğlendi. Festivale katılan vatandaşlar hem hamsi hem de helva alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.


"Karadeniz'i ve Anadolu'yu burada topluyoruz"


Festivale vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bugün 6 ton hamsiyi Bayrampaşa'nın güzel insanlarına bir festival ile sunduk. Karadeniz'i ve Anadolu'yu burada topluyoruz. Bu festival bizim geleneğimiz yıllardan beri yoğun katılım ile bunu yapıyoruz. Karadeniz esintileri bugün ve yarın devam edecek. Tüm Karadenizliler burada bir arada olacağız. Festival Bayrampaşa halkına hayırlar getirsin diyorum" diye konuştu.


"Horonu spor amaçlı yapıyorum"


Hamsiyi çok sevdiğini belirten Trabzonlu Dursun Beytosun, "Her yıl katılıyorum çok eğleniyorum. Çok aktif biriyim. Ayrıca sinemacıyım Kıbrıs Harekatı'na katıldım. Hayatımda hiç kötü alışkanlığım olmadı. Horonu spor amaçlı yapıyorum. Ben yemek ayıran biri değilim. Hamsi bir başka" dedi.


13 yaşındaki Furkan Akbal ise Malatyalı olduğunu ama annesinin Ordulu olduğunu hamsiyi çok sevdiğini söyledi.


"Hamsi bütçemize uygun"


Evlerinde her hafta balık pişirdiklerini belirten Mahide Alkan, "Balığı çok seviyorum. Benim kızımın memleketinde balık çok olur. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Bu sene balık biraz pahalı ama yine de her hafta alıyoruz. Hamsi bütçemize uygun" ifadelerini kullandı.


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Bayrampaşa, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:13 Kaynak: İHA
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