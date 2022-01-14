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BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI

14.01.2022 12:27
BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI

1200 liradan 3 bin liraya yükselttiği kirayı kabul etmeyen kiracısının evine balta ile daldıÖmer ÇETİNASLAN - Uğur ŞAHİN - Ali TİNBEK- / İSTANBUL, (DHA) - BAYRAMPAŞA'da ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kapısını baltayla kırdı.

1200 liradan 3 bin liraya yükselttiği kirayı kabul etmeyen kiracısının evine balta ile daldı

Ömer ÇETİNASLAN - Uğur ŞAHİN - Ali TİNBEK-/ İSTANBUL, (DHA) - BAYRAMPAŞA'da ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kapısını baltayla kırdı. Daha sonra eve girip içerideki kapıları ve camları da baltayla parçaladı. Ev sahibinin baltayla kapıyı kırdığı anlar cep telefonu ile görüntülenirken, olayın ardından ev sahibi Naim A. ile oğlu İhsan A., gözaltına alındı. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan kiracı Esma S., "Çok korktuk. Sanki Suriye'de, savaştayım sandım. Kiracılar gelmese bizi öldürebilirdi" dedi.

Olay, geçen Çarşamba günü 23.00 sıralarında, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Burç Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 92 yaşındaki ev sahibi Naim A., bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı. Kiracılarının kendilerine ev bulamaması ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine ev sahibi, baltayla ailenin kapısına dayandı. Kiracı aile uyuduğu sırada dairenin dış kapısını baltayla kıran Naim A., içeriye girerek etrafa zarar vermeye başladı. Yaşlı adam, evdeki diğer kapıları da baltayla parçaladı. Dehşet anlarının ardından uyanan aile, bağırıp yardım istemeye çalıştı. Sesleri duyan komşularının gelmesi üzerine ev sahibi Naim A., daireyi terk etti. Yabancı uyruklu aile, durumu polis ekiplerine bildirdi. Naim A., olayın ardından kiracılarının suyunu ve doğalgazını kesti. Korkuya kapılan kiracı aile, kırılan daire kapısını değiştirdi. Endişeli aile, kapının arkasına da koltukları dayayarak kendilerince önlem aldı. Ev sahibinin baltayla daire kapısının kırdığı anlar, bina sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, Naim A., elindeki baltayla defalarca vurduğu kapıyı parçalıyor.

BABA VE OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelerek incelemede bulunan ekipler, ev sahibi Naim A. ile oğlu İhsan A. (65)'yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan baba ve oğul polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

"SANKİ SURİYE'DE, SAVAŞTAYIZ SANDIM"

Kiracı oldukları evde annesi, eniştesi ve 4 kız kardeşi ile yaşayan Esma Ş., yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Esma Ş, "Savaş nedeniyle ailemle birlikte Suriye'den geldik. Babam 3 yıl önce vefat etti. Ben ve 4 kardeşim okuyoruz. Kira zammını kabul etmediğimiz için baltayla gelmiş. İçeriye girip kapıları kırdı. Çok korktuk, polisi aradık. Titreyeme başladık. Sanki Suriye'de, savaştayım sandım.

"KOMŞULAR GELMESEYDİ BİZİ ÖLDÜREBİLİRDİ"

10 aydır evden çıkmamızı istiyor. Ona ev bulamadığımızı söyledim. Aslında buluyoruz ama Suriyelilere ev vermiyorlar. Durumu anlattım ama anlamıyor. Bizi çıkartmak istiyor. Bu yüzden kirayı yükseltti. Her zaman kapımıza gelip rahatsız ediyor. Dün akşam, su saatini sökmüş. bin 200 lira ödüyoruz, şimdi 3 bin lira istiyor. Sadece eniştem çalışıyor. Bu kirayı kim ödeyecek? Ben ve kardeşlerim okuyoruz. Evin içine girdi. Odaların kapılarını kırdı. Komşular aşağıya inmeseydi, bizi öldürebilirdi. İnşallah en yakın zamanda ev bulacağız. Bize yardım etsinler.

BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI
BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI
BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI
BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI
BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI
BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI
BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI
BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI
BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI
BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI
BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI
BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI
BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI
BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI

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Bayrampaşa, Suriye, Polis, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAYRAMPAŞA'DA 92 YAŞINDAKİ EV SAHİBİNDEN BALTALI SALDIRI - Son Dakika
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