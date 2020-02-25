BAYRAMPAŞA'DA ABİ İLE KARDEŞE BIÇAKLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA ABİ İLE KARDEŞE BIÇAKLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DA ABİ İLE KARDEŞE BIÇAKLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

6 saat önce

BAYRAMPAŞA'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Emrah Kırmızıkan'ın cenazesi toprağa verildi.

BAYRAMPAŞA'DA ABİ İLE KARDEŞE BIÇAKLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI, System.String[]
BAYRAMPAŞA'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Emrah Kırmızıkan'ın cenazesi toprağa verildi.

ABİ KARDEŞ SALDIRIYA UĞRADI

Olay Bayrampaşa Orta Mahalle Oğuzhan Sokak'ta geçtiğimiz pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Kırmızıkan (27) ile kardeşi Muhammet Emin Kırmızıkan, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. İlk anda saldırının hedefi olan Muhammet Emin Kırmızıkan aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Bu sırada kardeşini korumak için hamle yapan Emrah Kırmızıkan da saldırganların hedefi oldu.

Yaralanan Kırmızıkan kardeşler çevredakiler hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar olay yerinden sloganlar atarak uzaklaşırken saldırıya uğrayan kardeşlerden Emrah Kırmızıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis saldırganların kimliğini tespit etmek için çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

"18 YERİMDEN BIÇAKLADILAR"

Saldırıda hayatını kaybeden Emrah Kırmızıkan bugün Fatih'te bulunan İsmailağa Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı ile Altınşehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.  Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden kardeşinin tabutunun başında gözyaşı dökerek dua eden Muhammet Emin Kırmızıkan, "Bayrampaşa'da dergahımızdan çıktıktan sonra kendisiyle birlikte. Pusu kurmuşlardı bize.

Ben  bıçağı ilk başlarda hissetmedim. Kardeşim de o anda benim üstüme doğru geldi onlar bana bir şey yapamasın diye. Bıçak darbesinin en büyüğünü o almış zaten. Beni de 18 yerimden bıçakladılar. Adalet istiyoruz. Daha önceden hiçbir şekilde tehdit almadık" şeklinde anlattı.


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Muhammet Emin, Bayrampaşa, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:34 Kaynak: DHA
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