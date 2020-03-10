Bayrampaşa'da alacak verecek davasında kan aktı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da alacak verecek davasında kan aktı: 3 yaralı - Son Dakika

Bayrampaşa'da alacak verecek davasında kan aktı: 3 yaralı

6 saat önce

Bayrampaşa'da alacak verecek davasında kan aktı: 3 yaralı Bayrampaşa'da bir iş merkezinde dükkan sahibi ile alacaklı şahıslar arasında yaşanan kavgada silahlar konuştu.

Bayrampaşa'da alacak verecek davasında kan aktı: 3 yaralı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir iş merkezinde dükkan sahibi ile alacaklı şahıslar arasında yaşanan kavgada silahlar konuştu. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Olay, saat 12: 00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi iş merkezi içerisinde 7. Katta bulunan Ziya S.,' e ait bir iş yerine geldi. Şahıslar ile iş yeri sahibi arasında sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ziya S., iş yerinde bulunan pompalı tüfek ile şahısların üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayı gerçekleştiren iş yeri sahibi Ziya S., gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Ziya S., daha sonra ifadesi alınmak üzere Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bayrampaşa'da alacak verecek davasında kan aktı: 3 yaralı

Bayrampaşa, Muratpaşa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:51 Kaynak: İHA
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