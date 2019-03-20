Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Bayrampaşa'da Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

27 dakika önce

Bayrampaşa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı, System.String[]
Bayrampaşa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 16.30 sıralarında Bayrampaşa Cevat Paşa Mahallesi Papatya Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın girişinde yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi sokak üzerindeki bir muhasebe bürosuna girdi. Muhasebe bürosunda tartışan iki kişi bürodan çıktığı esnada biri diğerine silahla 3 el ateş etti. Silahla vurulan kişi vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

İki kişi arasındaki alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera görüntülerinde, iki kişi muhasebe bürosuna giriş yapıyor. Kısa süre içeride kalan iki kişi bürodan çıktığı esnada, biri diğerine silahla 3 el ateş ediyor. Silahla vurulan kişi vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:38 Kaynak: İHA

Polis, Bayrampaşa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yardım Amacıyla Zorla Girdiği Evde, Evli Kadına Tecavüz Etmek İstedi Küçükçekmece'de Günlük Kiralık Dairede Kadın Cinayeti Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 20:05:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]