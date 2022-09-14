Bayrampaşa'da alışveriş için aracından inen adam hayatının şokunu yaşadı! Aracın camını açık gören hırsız telefonu çalıp kaçtı

İstanbul'da cadde üzerinde aracını ile gelen bir sürücü, aracını yol ortasına camları açık bir şekilde park edip ayrıldı. Bu esnada yoldan geçen kişi otomobilin sahibini takip ederek araca yaklaştı. Şahısın uzaklaştığını fark eden hırsız fırsattan istifade edip hemen araçtaki telefonu çalıp kaçtı. O anlar ise cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BU TARZ OLAYLAR YAŞANMASIN"

Mahalle sakinlerinden Barış Karagöz, üzücü bir durum olduğunu belirterek, "Cumartesi günü çorapçıya gelen müşteri aracını yola park ediyor ve camlarını açık bırakıyor şahıs aracın yanına gelip camdan bakarak telefonun içeride olduğunu görüp telefonu çalıp gidiyor. Şahıs, bu çevrede gördüğümüz bir kişi, bu tarz olayların olmamasını diliyoruz" şeklinde konuştu.