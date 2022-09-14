Bayrampaşa'da alışveriş için aracından inen adam hayatının şokunu yaşadı! Aracın camını açık gören hırsız telefonu çalıp kaçtı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da alışveriş için aracından inen adam hayatının şokunu yaşadı! Aracın camını açık gören hırsız telefonu çalıp kaçtı

14.09.2022 12:27

Bayrampaşa'daki bir kişi, aracını kısa süreli park ederek bir dükkana girdi. O esnada aracın camının açık olduğunu gören bir şahıs, çevrede kimsenin olmadığını görünce aracın içindeki telefonu çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da cadde üzerinde aracını ile gelen bir sürücü, aracını yol ortasına camları açık bir şekilde park edip ayrıldı. Bu esnada yoldan geçen kişi otomobilin sahibini takip ederek araca yaklaştı. Şahısın uzaklaştığını fark eden hırsız fırsattan istifade edip hemen araçtaki telefonu çalıp kaçtı. O anlar ise cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BU TARZ OLAYLAR YAŞANMASIN"

Mahalle sakinlerinden Barış Karagöz, üzücü bir durum olduğunu belirterek, "Cumartesi günü çorapçıya gelen müşteri aracını yola park ediyor ve camlarını açık bırakıyor şahıs aracın yanına gelip camdan bakarak telefonun içeride olduğunu görüp telefonu çalıp gidiyor. Şahıs, bu çevrede gördüğümüz bir kişi, bu tarz olayların olmamasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da alışveriş için aracından inen adam hayatının şokunu yaşadı! Aracın camını açık gören hırsız telefonu çalıp kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da alışveriş için aracından inen adam hayatının şokunu yaşadı! Aracın camını açık gören hırsız telefonu çalıp kaçtı - Son Dakika
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