Bayrampaşa'da altgeçidi su bastı - Son Dakika

Bahçeli'den muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt: Bunun iki yolu vardır

İngiliz gazetesinin yaptığı algıya bak! Duruma Erdoğan'ın danışmanı da sessiz kalmadı

- Bayrampaşa'da altgeçidi su bastı

İSTANBUL - Bayrmapaşa'da alt geçidi su bastı, bir araç sular altında kaldı.

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Bayrampaşa'da bir alt geçit yağmur sularıyla doldu. Altgeçitteki bir sürücü eğitim aracı da sular altında kaldı.

Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, altgeçitteki suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.