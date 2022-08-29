BAYRAMPAŞA'DA AMBULANSA YOL VERMEYEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE CEZA - Son Dakika
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BAYRAMPAŞA'DA AMBULANSA YOL VERMEYEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE CEZA

29.08.2022 09:20

BAYRAMPAŞA'DA AMBULANSA YOL VERMEYEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE CEZA Mikail BIYIKLI/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'da siren çalan ambulansa yol vermediği kameraya yansıyan minibüs şoförüne para cezası verildiğini ve hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

BAYRAMPAŞA'DA AMBULANSA YOL VERMEYEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE CEZA

Mikail BIYIKLI/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'da siren çalan ambulansa yol vermediği kameraya yansıyan minibüs şoförüne para cezası verildiğini ve hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Şoföre toplamda bin 15 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi. Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen şoförü ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, minibüs şoförünün arkasından gelen ambulansa yol vermediği görülüyor. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ambulans çalışanının "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla" dediği duyuluyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sürücü Sivil trafik ekipleri, kimliğini tespit ettikleri minibüs şoförü İ.Y.'yi gözaltına aldı.

SÜRÜCÜYE TOPLAM BİN 15 LİRA PARA CEZASI

Minibüs şoförü İ.Y.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Geçilmek istenen araç sürücüsünün; geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaması, gerektiğinde durmaması", "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak", "Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek" ve "Saygısızca araç kullanmak" içerikli maddeler gereği toplam bin 15 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü İ.Y. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" içerikli maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

VALİ YERLİKAYA DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi. Hakkında adli işlem başlatıldı. O ambulansta hepimizin canından çok sevdikleri olabilir. Lütfen; ambulans, itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağduyulu olalım, yol verelim" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: DHA

Bayrampaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA AMBULANSA YOL VERMEYEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE CEZA - Son Dakika

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