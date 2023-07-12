İstanbul'un göbeğinde ailesine dehşeti yaşattı! 20 yaşındaki genç, anne babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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İstanbul'un göbeğinde ailesine dehşeti yaşattı! 20 yaşındaki genç, anne babasını bıçaklayarak öldürdü

12.07.2023 14:10

Bayrampaşa'da yaşanan olayda, 20 yaşındaki Emre Aktaş, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından evlerinin arka penceresinden bahçeye atlayan Aktaş, polisi beklemeye başladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aktaş'ın sorgusu devam ediyor.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde ikamet eden 20 yaşındaki Emre Aktaş dehşet saçtı. Anne ve babasını bıçaklayarak öldüren şahıs, daha sonra evlerinin arka penceresinden bahçeye atlayarak polisi bekledi. Ekipler anne babasını öldüren Aktaş'ı gözaltına aldı.

ÇIĞLIK SESLERİNE KOŞTULAR

Dün akşam saat 22.15'te Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde 20 yaşındaki E.A., evde bilinmeyen bir sebeple annesi Fatma Aktaş (40) ve babası Rahmi Aktaş'ı (57) bıçaklayarak yaraladı. Annesini ve babasını bıçakladıktan sonra kaçmak isteyen E.A., apartmanın arka bahçesinde bekledi. Çığlık seslerini duyan komşular, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla farklı hastanelere kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Aktaş ve Rahmi Aktaş kurtarılamadı. Polis, Emre Aktaş'ı gizlendiği bahçede yakalayarak gözaltına aldı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İstanbul'un göbeğinde dehşet! 20 yaşındaki genç anne babasını bıçaklayarak öldürdü

"ARALARINDA BİR SORUN YOKTU"

Öldürülen Rahmi Aktaş'ın arkadaşı Erdem Açıksöz, "Akşam 09.30'da arkadaşımız yanımıza geldi, oturup çay içip muhabbet ettik. Saat 10'da evine gitti, 10.20'de bir komşusu gelip bize 'Rahmi Aktaş'ın oğlu babasını bıçakladı' dedi. Biz şok olduk. Kahvemizi kapattık, olay yerine gittik. Hastaneye kaldırıldığını söylediler. Hanımının başka bir hastanede yoğun bakıma alındığını duyduk. Ama Rahmi Aktaş, Okmeydanı'na götürüldü. Okmeydanı'na gelip doktorlardan detaylı bilgi aldık. Arkadaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Ailesiyle arasında en ufak bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aralarında sorun yoktu. İyi bir aile babası, eşi de çok iyi bir hanımefendiydi. Genç otelde çalışıyordu. Ama bir, iki aydır çalışmadığını duyduk" dedi.

"BÖYLE BİR ÇOCUK DEĞİLDİ"

Arkadaşının cinayet işleyemeyecek kadar sakin biri olduğunu belirten Ekrem Karaca ise, "Annesine, babasına of demiş bir insan değil. Annesine düşkünlüğü vardı. Biz de şok halindeyiz. Böyle bir çocuk değildi, mahallede kavga ettiği yoktu. Böyle bir manzara ile karşılaştık" şeklinde konuştu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan gencin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'un göbeğinde dehşet! 20 yaşındaki genç anne babasını bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Galip Özerol: İdam çıkmalı Cevap Yaz 13 12 Yayından Kaldır
  • mücahid: Bastırılmış öfke bu işte!!Idam cezası chp istemese de çıkmalı..Allah(cc)korkusu olacak insan da! Insan hayatı ucuz degil bu kadar!!20 yil sonra bu katil dışarı insanlarin içine çıkacak,bakalım daha kimleri öldürecek? Cevap Yaz 30 35 Yayından Kaldır
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Emre Aktaş, Bayrampaşa, Aile, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un göbeğinde ailesine dehşeti yaşattı! 20 yaşındaki genç, anne babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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