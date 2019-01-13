Bayrampaşa'da Avm'nin Otoparkında Araç Yangını

Bayrampaşa'da, bir alışveriş merkezinin otoparkındaki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa'da, bir alışveriş merkezinin otoparkındaki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan 34 LNK 59 plakalı araçta, elektrik aksamından kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü. Araçta hasar meydana geldi.



Bu arada, otomobilin alışveriş merkezi çalışanı Muhammet Resul Yılmaz'a ait olduğu ve aracını yangın çıkmadan yaklaşık 15 dakika önce park ettiği öğrenildi.

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