Bayrampaşa'da Avm Otoparkında Otomobil Yandı

BAYRAMPAŞA Kocatepe Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin otoparkında bulunan otomobilde yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA Kocatepe Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin otoparkında bulunan otomobilde yangın çıktı.



İddialara göre, AVM'de bulunan bir işyerinde çalışan Muhammet Resul Yılmaz, saat 11.00 sıralarında otomobiliyle işe geldi. Yaklaşık yarım saat sonra park halindeki otomobil, bir anda alev alev yanmaya başladı. AVM'de bulunan güvenlik görevlileri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri ise çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alarak AVM otoparkına araç girişini durdurdu. İfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yapılan ilk incelemelere göre yangının otomobilin elektrik aksamından kaynaklandığı tespit edildi.



- İstanbul

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