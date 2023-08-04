Bayrampaşa'da AVM'ye Patlayıcı Bırakmak İsteyen Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da AVM'ye Patlayıcı Bırakmak İsteyen Şüpheliler Yakalandı

04.08.2023 10:20

Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde çantası aniden alev alan şüpheliler, PKK terör örgütü ile bağlantılı olduklarını itiraf etti. Şüphelilerin ifadeleri üzerine yapılan çalışmalarda 11 kişi gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin Sultangazi Kent Ormanı'na da ısıya duyarlı düzenek yerleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin itirafları sonucunda Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda ise 7 kişi daha yakalandı ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

BAYRAMPAŞA'da bir alışveriş merkezinde kolundaki çantası aniden alev alan D.B. ile yanındaki S.A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde, PKK terör örgütü ile bağlantılı olduklarını, çantanın içinde yangın çıkaran patlayıcı düzenek bulunduğunu ve bu çantayı alışveriş merkezindeki bir mağazaya bırakacaklarını itiraf etti. Şüphelilerin itirafları üzerine yapılan çalışmalarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin aynı zamanda Sultangazi Kent Ormanı'na da ısıya duyarlı düzenek yerleştirdikleri öğrenildi. Düzeneklerin ısıya duyarlı olduğu ve güneşle birlikte belli bir sıcaklığa ulaşınca ufak bir patlamaya neden olarak yangın çıkardığı tespit edildi

AVM'YE PATLAYICI BIRAKMAK İSTEDİLER

Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde dolaşan D.B.'nin kolunda taşıdığı çanta bir anda alev almaya başladı. Çantanın durup dururken yanan şüpheli ihbar üzerine yanındaki S.A. ile gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan şüpheliler, ifadelerinde PKK terör örgütü mensuplarından RODEM kod adlı S.D.'nin kendilerine yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini, S.D.'nin yurt dışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerden aldırdığını itiraf etti. S.D.'nin yine örgüt mensubu Y.E. ile patlayıcı düzeneği hazırlayıp kendilerine verdiğini, daha sonra bu düzeneğin olduğu çantayı söz konusu alışveriş merkezindeki mağazalardan birine bırakmak için AVM'ye geldiklerini ancak çantanın henüz bilmedikleri bir nedenle yandığını anlattı.

ORMANDA DÜZENEKLER BULUNDU

Şüphelilerin aynı zamanda polise Sultangazi'deki Kent Ormanı'na da yangın çıkarmak üzere düzenek yerleştirdiklerini itiraf etmesi üzerine ormanda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 adet düzenek bulunarak imha edildi. Düzeneklerin ısıya duyarlı olduğu ve güneşle birlikte belli bir sıcaklığa ulaşınca ufak bir patlamaya neden olarak yangın çıkardığı tespit edildi

Ekipler yine şüphelilerin itirafları üzerine Bahçelievler'de şüphelilerle ve irtibatlı oldukları kişilerin kaldıkları hücre evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda S.D, Y.E, M.Y, M.E.Y, Ç.K. ve Ö.G isimli 7 kişi daha yakalandı. Hücre evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen; 3 kilo 250 gram piroteknik patlayıcı madde, 600 gram başlatıcı olarak kullanılabilecek kibrit başı eczası, 2 kilo 600 gram başlatıcı olarak kullanılabilecek sıvı kimyasal madde, 200 gram nevi belirsiz kristal madde, 1 kilo 200 g yanma etkisini arttırıcı jel yakıt, 36 adet anahtar sistemi olarak kullanılabilecek plastik parçalar, 180 adet zaman ayarlı anahtar sistemi olarak kullanılabilecek jel kapsül, 2 adet düzenek yapımında kullanılabilecek hızlı yapıştırıcı, 18 adet dış kap olarak kullanılabilecek boş sigara paketleri, cips kutuları ve küçük kaplar, 5 adet düzenekte kapsül içerisine asit doldurmak için kullanılabilecek enjektörler ele geçirildi. Çalışmalarını devam ettiren ekipler, bu kişilerle beraber hareket ettikleri anlaşılan M.Y. ve Y.E. ile birlikte, para transferi konusunda yardımcı olduğu tespit edilen ve terörün finansmanı suçundan kaydı olan M.İ.Y isimli 3 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Sultangazi, Bayrampaşa, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da AVM'ye Patlayıcı Bırakmak İsteyen Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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