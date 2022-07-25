BAYRAMPAŞA'DA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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BAYRAMPAŞA'DA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN ÇIKTI

25.07.2022 23:37
BAYRAMPAŞA'DA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN ÇIKTI

BAYRAMPAŞA'DA 3 katlı iş yerinin bodrum katındaki ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA'DA 3 katlı iş yerinin bodrum katındaki ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 3 kişi ve bir köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı iş yerinin bodrum katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangından dolayı üst katlarda 3 kişi ve köpek mahsur kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise üst kartlarda mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. 3 kişi ve köpek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kısa sürede binadan çıkarıldı. Yangın da ölen ya da yaralanan olmazken, iş hanında hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

- İstanbul

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

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