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Bayrampaşa'da banka soygunu girişimi

30 dakika önce

Bayrampaşa'da bir bankaya soygun girişiminde bulunan silahlı şüpheli kaçtı.

Bayrampaşa'da banka soygunu girişimi, System.String[]
Bayrampaşa'da bir bankaya soygun girişiminde bulunan silahlı şüpheli kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi'ndeki bir bankaya giren bir şüpheli, silah zoruyla ilk önce banka güvenlik görevlisinin silahını aldı. Şüpheli daha sonra veznedeki memurlara yöneldi.
Bu sırada memurlardan birinin bankanın güvenlik sistemini çalıştırması üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Polise haber verildiğini fark eden şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bankanın güvenlik görevlisinin ifadesine başvurup güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Bankada incelemelerde bulunan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:56 Kaynak: AA
Bayrampaşa, Muratpaşa, Güncel
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