Bayrampaşa'da banka soygunu girişimi
1 saat önce
İstanbul Bayrampaşa'da bir banka şubesi soyulmak istendi.
İstanbul Bayrampaşa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:25 Kaynak: İHA
'da bir banka şubesi soyulmak istendi. Güvenlik görevlisinin silahını alan soyguncu polislere yakalanmamak için olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay, Muratpaşa
Mahallesi Uluyol Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir erkek şüpheli soygun yapmak için cadde üzerindeki bir bankaya girdi. Eli silahlı şüpheli, bankadaki güvenlik görevlisinin tabancasını silah zoruyla aldı. Banka görevlilerinden birinin alarm sistemini devreye sokması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Soygunu gerçekleştiremeyen şüpheli olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik görevlisi ve banka çalışanlarının ifadesine başvurdu. Güvenlik kamerası incelemelerini gerçekleştiren ekipler kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Soygun teşebbüsünün ardından bankada vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirmeye devam etti.
(İHA)
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