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BAYRAMPAŞA'DA BANKA SOYGUNU VE SONRASINDA YAŞANAN SICAK ANLAR KAMERADA

7 saat önce

SİLAHLI SOYGUNCUYU VATANDAŞLAR BÖYLE YAKALADIŞahin BOZKURT/İSTANBUL DHA -BAYRAMPAŞA'da banka şubesine soyan kişi, kaçmak isterken vatandaşlar tarafından yakalandı.

BAYRAMPAŞA'DA BANKA SOYGUNU VE SONRASINDA YAŞANAN SICAK ANLAR KAMERADA, System.String[]

SİLAHLI SOYGUNCUYU  VATANDAŞLAR BÖYLE YAKALADI

Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHA -BAYRAMPAŞA'da banka şubesine soyan kişi, kaçmak isterken vatandaşlar tarafından yakalandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bayrampaşa'da bir banka şubesine gelen maskeli bir kişi, özel güvenlik görevlisinin silahını aldı. Banka görevlilerini silahla tehdit eden soyguncu aldığı paraları poşete  koyduktan sonra kaçmaya başladı. Bankadaki soygunu çevre sakinleri farketti. Soyguncunun peşine takılan çevredekiler bir yandan da o anları cep telefonuyla kaydetti. Kaçarken silahı ve parayı atan soyguncu kısa süre içinde yakalandı. Vatandaşlar yakaladıkları süpheliyi dövdü. Olay yerine kısa sürede polis geldi. Polis, soyguncuyu gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Soyguncunun görüntüsü

-Bankadan çıkışı

-Vatandaşların peşinden koşması

-Silahını düşermesi

-Soyguncuyu dövmeleri

-Olay yerinden görüntüler


Bayrampaşa, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:09 Kaynak: DHA
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