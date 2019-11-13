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(BAYRAMPAŞA'DA BANKA SOYGUNU VE SONRASINDA YAŞANAN SICAK ANLAR KAMERADA

6 saat önce

SİLAHLI SOYGUNCUYU VATANDAŞLAR BÖYLE YAKALADIHaber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHABayrampaşa'da silahıyla bir banka şubesine girip paraları gasp eden soyguncu, kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandı.

(BAYRAMPAŞA'DA BANKA SOYGUNU VE SONRASINDA YAŞANAN SICAK ANLAR KAMERADA, System.String[]

SİLAHLI SOYGUNCUYU VATANDAŞLAR BÖYLE YAKALADI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA

Bayrampaşa'da silahıyla bir banka şubesine girip paraları gasp eden soyguncu, kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandı. Soyguncunun bankayı soyma, kaçış ve vatandaşlar tarafından yakalanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya giren Hakan K. isimli silahlı soyguncu güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra kasaya yöneldi. Silahlı soyguncu, kasadan aldığı paraları bir poşete koyarak dışarı çıktı. Vatandaşlar dışarıya çıkan soyguncunun peşinden koşmaya başladı. Soyguncu kaçarken havaya birkaç el ateş açtı. Ardından silah ve poşet içindeki paraları yere atıp kaçamaya çalıştı. Arkas dönük olduğu sırada vatandaşlar tarafından yere düşürülüp etkisiz hale getirildi. Bazı vatandaşlar yere düşen soyguncuya tekmeler attı. Bu sırada sivil polisler de hemen saldırganın yanına giderek öfkeli vatandaşları durdurdu. Aldığı darbeler sonucu yaralanan soyguncu, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, banka ve soyguncunun ateş açtığı sokakta inceleme yaptı. Öte yandan, güvenlik amaçlı bankanın önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

SOYGUN ANI VATANDAŞ KAMERASINDA

Soygun anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, silahlı soyguncunun bankanın içinde olduğu ve güvenlik görevlisine silah doğrulttuğu görülüyor. Parayı alıp dışarı çıkan soyguncu, vatandaşların peşinden koşması üzerine kaçarken ateş açıyor. Soyguncu bir sokağa girdiği sırada vatandaşlar tarafından yere düşürülüp etkisiz hale getiriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU KAMERASI

-Soygun anı

-Soyguncunun görüntüsü

-Bankadan çıkışı

-Vatandaşların peşinden koşması

-Silahını düşürmesi

-Soyguncuyu dövmeleri

-Olay yerinden görüntüler

AKTÜEL

Olay yerine gelen ambulans

Olay yeri inceleme ekipleri

- Soygunun bankanın içinden görüntü

Genel ve detay görüntüler


Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:50 Kaynak: DHA
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