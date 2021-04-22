Bayrampaşa'da bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muhammet E. yönetimindeki, 34 DUU 569 plakalı otomobil, Hal Kavşağı'ndan Otogar istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Bayrampaşa 'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyerlere saplanması sonucu sürücü yaralandı.

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