Silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş amigosu katili ile aynı masada oturmuş - Son Dakika
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Silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş amigosu katili ile aynı masada oturmuş

26.08.2022 11:21

Beşiktaş tribün liderlerinden Seyit Subaşı, İstanbul Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde otururken silahlı saldırıya uğramış ve yaşamını yitirmişti. Olayın görgü tanıklarından biri, saldırgan ile Subaşı'nın birlikte aynı masada oturduğunu ifade ederek, "Aynı masada oturuyorlardı. Şüpheli kalktı gitti, sonra geri gelip ateş etti. 4 kurşun isabet etmişti" şeklinde konuştu.

Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Beşiktaş tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın, olaydan önce şüpheli Mustafa Y. (33) ile aynı masada oturduğu ortaya çıktı. Olayın ardından yaralanan Subaşı'ya müdahale eden İskender Aydın, yaşananları anlattı.

"MASADAN KALKIP GERİ GELDİ"

Aydın, şüphelinin bir süre Subaşı'yla oturduğunu, sonra kalkıp gittiğini ancak saldırıyı gerçekleştirmek için geri döndüğünü söyledi.

"4 KURŞUN İSABET ETMİŞTİ"

Açıklamalarının devamında olayın detaylarını da değinen İskender Aydın, "Önce 2 el ateş etti, sonra 3 el daha sıktı, içeriye doğru kaçtı. Otoparktan çıkışta sivil polis adamı aldı. Yaralı da buraya yığıldı. Koştuk, müdahale ettik. Kayışla sıktık bacağını. Biz belden aşağı vuruldu diye gördük. Ambulans geldi, müdahaleyi burada yaptı. Sonradan öğrendik ki hastanede vefat etmiş. Aynı masada oturuyorlardı. Kişi kalktı gitti, tekrar geri geldi saldırıyı gerçekleştirdi. Bizim gördüğümüz 4 kurşun isabet etmişti ama sonrasında 7 kurşun diye duyduk" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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AVM'nin kafesinde kurşunların hedefi olan Beşiktaş amigosu yaşamını yitirdi! AVM'nin kafesinde kurşunların hedefi olan Beşiktaş amigosu yaşamını yitirdi! ÖLDÜRÜLEN TRİBÜN LİDERİNİN KATİLİYLE AYNI MASADA OTURDUĞU ORTAYA ÇIKTI ÖLDÜRÜLEN TRİBÜN LİDERİNİN KATİLİYLE AYNI MASADA OTURDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kaynak: DHA

İskender Aydın, Bayrampaşa, Subaşı, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş amigosu katili ile aynı masada oturmuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş amigosu katili ile aynı masada oturmuş - Son Dakika
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