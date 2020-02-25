Bayrampaşa'da bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bayrampaşa'da bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi

6 saat önce

Bayrampaşa'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 27 yaşındaki Emrah Kırmızıkan'ın cenazesi toprağa verildi.

Bayrampaşa'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 27 yaşındaki Emrah Kırmızıkan'ın cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, 23 Şubat'ta Orta Mahalle Oğuzhan Sokak'ta yürüyen Muhammed Emin Kırmızıkan (28) ile kardeşi Emrah Kırmızıkan (27), kimliği belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırganlar kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kardeşlerden Emrah Kırmızıkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Muhammed Emin Kırmızıkan'ı kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

Özel bir hastanede imam olarak görev yaptığı öğrenilen Emrah Kırmızıkan'ın cenazesi, İsmailağa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Bahçeşehir Mezarlığı'na defnedildi. Kardeşinin cenaze törenine katılan Muhammed Emin Kırmızıkan'ı, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Bayrampaşa'da bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:17 Kaynak: AA
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