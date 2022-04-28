Bayrampaşa'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bayrampaşa'da binanın çatısında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Ortamahalle Mahallesi Sıla Sokak'taki 5 katlı binanın tadilat halindeki çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yandaki binalara yayılmadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.