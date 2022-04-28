Bayrampaşa'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bayrampaşa'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

28.04.2022 14:09
Bayrampaşa'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa'da binanın çatısında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Bayrampaşa'da binanın çatısında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Ortamahalle Mahallesi Sıla Sokak'taki 5 katlı binanın tadilat halindeki çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yandaki binalara yayılmadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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Bayrampaşa, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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