Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Bindiği Taksi Sürücüsü Nihat Elçi'yi Seyir Halindeyken Silahla Başından Vurarak...

Bayrampaşa'da Bindiği Taksi Sürücüsü Nihat Elçi'yi Seyir Halindeyken Silahla Başından Vurarak...

4 saat önce

IHAAW144726-ASA/18-12-2018- Bayrampaşa'da bindiği taksi sürücüsü Nihat Elçi'yi seyir halindeyken silahla başından vurarak öldüren ve Ankara'da yakalanan Mehmet A.(34) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa'da Bindiği Taksi Sürücüsü Nihat Elçi'yi Seyir Halindeyken Silahla Başından Vurarak..., System.String[]
IHAAW144726-ASA/18-12-2018

- Bayrampaşa'da bindiği taksi sürücüsü Nihat Elçi'yi seyir halindeyken silahla başından vurarak öldüren ve Ankara'da yakalanan Mehmet A.(34) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 18.12.2018 14: 47: 26 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:53 Kaynak: İHA

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