Bayrampaşa'da Bindiği Taksi Sürücüsü Nihat Elçi'yi Seyir Halindeyken Silahla Başından Vurarak...
4 saat önce
IHAAW144726-ASA/18-12-2018- Bayrampaşa'da bindiği taksi sürücüsü Nihat Elçi'yi seyir halindeyken silahla başından vurarak öldüren ve Ankara'da yakalanan Mehmet A.(34) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
IHAAW144726-ASA/18-12-2018
- Bayrampaşa
'da bindiği taksi sürücüsü Nihat Elçi'yi seyir halindeyken silahla başından vurarak öldüren ve Ankara
'da yakalanan Mehmet A.(34) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 18.12.2018 14: 47: 26 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:53 Kaynak: İHA
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