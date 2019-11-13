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Bayrampaşa'da bir banka şubesine gelen soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı...
6 saat önce
Bayrampaşa'da bir banka şubesine gelen soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı silahıyla soygun girişiminde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:24 Kaynak: İHA
Bayrampaşa'da bir banka şubesine gelen soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı silahıyla soygun girişiminde bulundu. Kaçmaya çalıştığı sırada cadde üzerinde bir vatandaşın çelme takmasıyla yere düşen soyguncu, polis ekipleri tarafından yakalandı. - İSTANBUL
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