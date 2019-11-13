Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da bir banka şubesine gelen soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı...
Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da bir banka şubesine gelen soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı... - Son Dakika

Bayrampaşa'da bir banka şubesine gelen soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı...

6 saat önce

Bayrampaşa'da bir banka şubesine gelen soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı silahıyla soygun girişiminde bulundu.

Bayrampaşa'da bir banka şubesine gelen soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı..., System.String[]

Bayrampaşa'da bir banka şubesine gelen soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı silahıyla soygun girişiminde bulundu. Kaçmaya çalıştığı sırada cadde üzerinde bir vatandaşın çelme takmasıyla yere düşen soyguncu, polis ekipleri tarafından yakalandı. - İSTANBUL

Bayrampaşa, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:24 Kaynak: İHA
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