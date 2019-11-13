Bayrampaşa'da bir banka şubesine gelen soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı silahıyla soygun girişiminde bulundu. Kaçmaya çalıştığı sırada cadde üzerinde bir vatandaşın çelme takmasıyla yere düşen soyguncu, polis ekipleri tarafından yakalandı. - İSTANBUL