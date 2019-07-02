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Bayrampaşa'da bir bankada soygun teşebbüsü

8 dakika önce

Bayrampaşa'da bir bankada soygun teşebbüsü Güvenlik görevlisinin silahını aldı, yakalanmamak için kaçtıİSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da bir bankada soygun teşebbüsü yaşandı.

Bayrampaşa'da bir bankada soygun teşebbüsü
Güvenlik görevlisinin silahını aldı, yakalanmamak için kaçtı
İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da bir bankada soygun teşebbüsü yaşandı. Güvenlik görevlisinin silahını alan soyguncu polislere yakalanmamak için olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Olay, Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir erkek şüpheli soygun yapmak için cadde üzerindeki bir bankaya girdi. Eli silahlı şüpheli, bankadaki güvenlik görevlisinin tabancasını silah zoruyla aldı.
Banka görevlilerinden birinin alarm sistemini devreye sokması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Soygunu gerçekleştiremeyen şüpheli olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik görevlisi ve banka çalışanlarının ifadesine başvurdu. Güvenlik kamerası incelemelerini gerçekleştiren ekipler kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Soygun teşebbüsünün ardından bankada vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirmeye devam etti.
Bayrampaşa'da bir bankada soygun teşebbüsü
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:11 Kaynak: İHA
Bayrampaşa, İstanbul, Polis, 3. Sayfa
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