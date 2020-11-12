Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları da merdiven aracıyla binadan tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bayrampaşa 'da bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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