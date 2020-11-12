Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika

Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kartaltepe Çaldıran Sokak'taki beş katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları da merdiven aracıyla binadan tahliye ediyor.