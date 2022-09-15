İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek, yangına müdahale etti.

Bayrampaşa 'da bir binanın çatısında çıkan ve yan binaya sıçrayan yangın nedeniyle hasar oluştu.

Kaynak: AA

Bayrampaşa, Muratpaşa, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayrampaşa'da 2 binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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