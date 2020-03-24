Bayrampaşa'da bir çiftin nikahı Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde kıyıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da bir çiftin nikahı Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde kıyıldı - Son Dakika

Bayrampaşa'da bir çiftin nikahı Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde kıyıldı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde, Aynur ile Nazım Belli çiftinin nikahı evde kıyıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde, Aynur ile Nazım Belli çiftinin nikahı evde kıyıldı.

Salgın dolayısıyla mutlu günlerini ertelemek istemeyen Belli çifti, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'e evde nikah olanağı için ricada bulundu.

Başkan Aydıner, mutluluğa "evet" demek isterken salgın yüzünden nikahını ertelemek istemeyen çiftin ricasını kıramayarak evlerine nikah memuru gönderdi.

Nikah memuru Metin Kubday, maske ve eldiven takarak Belli çiftinin nikahı kıydı.

Gelin ve damata mutluluklar dileyen Kudbay, evlilik cüzdanını Aynur Belli'ye takdim etti.

Bayrampaşa'da bir çiftin nikahı Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde kıyıldı

Atila Aydıner, Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:33 Kaynak: AA

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