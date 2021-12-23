Bayrampaşa'da bir İETT otobüsü daha arıza yaptı - Son Dakika

Bayrampaşa'da içinde yolcu olmayan seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden otobüs şoförü aracı emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle müdahale etti.

Olay, Vatan Caddesi Bayrampaşa sapağında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, daha önceden arızası bulunan 93M hat numaralı İETT otobüsü seyir halindeyken yine arıza verdi. Tamirhaneye gittiği öğrenilen otobüsün motor kısmından duman çıkmaya başladı. Dumanı gören otobüs şoförü aracı emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle müdahale etti. İETT otobüsü şoförü, durumu yetkililere bildirerek çekici bekledi.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş/İHA)