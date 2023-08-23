Bayrampaşa'da Bir Kişi Karısını Silahla Vurarak Öldürdü - Son Dakika

Bayrampaşa'da Bir Kişi Karısını Silahla Vurarak Öldürdü

Son Güncelleme: 23.08.2023 08:32

Bayrampaşa'da bulunan bir binada yaşanan olayda, Şehmuz Ç. ile Meryem Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şehmuz Ç, silahla eşine ateş etti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Meryem Ç, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehmuz Ç'nin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü. Ekipler her yerde Şehmuz Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

TARTIŞMA SONRASI SİLAHI ELİNE ALDI

Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında oturan Şehmuz Ç. ile Meryem Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Şehmuz Ç, silahla eşine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü

HER YERDE ARANIYOR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meryem Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin Şehmuz Ç'yi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Bayrampaşa, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da Bir Kişi Karısını Silahla Vurarak Öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Bir Kişi Karısını Silahla Vurarak Öldürdü - Son Dakika
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