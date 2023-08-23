Bayrampaşa'da Bir Kişi Karısını Silahla Vurarak Öldürdü

İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü. Ekipler her yerde Şehmuz Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

TARTIŞMA SONRASI SİLAHI ELİNE ALDI

Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında oturan Şehmuz Ç. ile Meryem Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Şehmuz Ç, silahla eşine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HER YERDE ARANIYOR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meryem Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin Şehmuz Ç'yi yakalamak için çalışmaları sürüyor.