Bayrampaşa'da bir otomobil sürücüsü motosikletliye çarpıp kaçtı - Son Dakika

Bayrampaşa O3 yolu üzerinde bir motosikletliye otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralı şahsı ve arabasını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Bayrampaşa O3 yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan 34 CAL 422 plakalı otomobil, Furkan K. yönetimindeki motosiklete seyir halindeyken çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrulup yaralanırken, araçta bulunan sürücü ve arkadaşları yaralı şahsa yardım etmek yerine arabayı da bırakıp kaçtı. Yoldaki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Furkan K.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olası bir kazaya karşı çerçevede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Terk edilen otomobil ve motosiklet çekici yardımıyla kaldırırken, kazadan dolayı oluşan kısa süreli trafik normale döndü. - İSTANBUL