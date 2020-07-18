Bayrampaşa'da bir otomobil sürücüsü motosikletliye çarpıp kaçtı - Son Dakika

Bayrampaşa'da bir otomobil sürücüsü motosikletliye çarpıp kaçtı

Bayrampaşa'da bir otomobil sürücüsü motosikletliye çarpıp kaçtı Bayrampaşa 03 yolu üzerinde bir motosikletliye otomobil çarpıştı.

Bayrampaşa'da bir otomobil sürücüsü motosikletliye çarpıp kaçtı

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İSTANBUL - Bayrampaşa 03 yolu üzerinde bir motosikletliye otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralı şahsı ve arabasını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Bayrampaşa 03 yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan 34 CAL 422 plakalı otomobil, Furkan K. yönetimindeki motosiklete seyir halindeyken çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrulup yaralanırken, araçta bulunan sürücü ve arkadaşları yaralı şahsa yardım etmek yerine arabayı da bırakıp kaçtı. Yoldaki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Furkan K.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olası bir kazaya karşı çerçevede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Terk edilen otomobil ve motosiklet çekici yardımıyla kaldırırken, kazadan dolayı oluşan kısa süreli trafik normale döndü.

Bayrampaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 01:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da bir otomobil sürücüsü motosikletliye çarpıp kaçtı - Son Dakika
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Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
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Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
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