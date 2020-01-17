Bayrampaşa'da bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle pala ile restorana dalıp içerdikleri rehin... - Son Dakika

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Bayrampaşa'da bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle pala ile restorana dalıp içerdikleri rehin...
6 saat önce
Bayrampaşa'da bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle pala ile restorana dalıp içerdikleri rehin aldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
Bayrampaşa'da bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle pala ile restorana dalıp içerdikleri rehin aldı. Saatler süren ikna çabaları sonuç vermedi. Saldırgan şahıs bacağından vurularak yakalandı. - İSTANBUL
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