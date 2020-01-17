Bayrampaşa'da bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle pala ile restorana dalıp içerdikleri rehin... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle pala ile restorana dalıp içerdikleri rehin... - Son Dakika

Bayrampaşa'da bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle pala ile restorana dalıp içerdikleri rehin...

6 saat önce

Bayrampaşa'da bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle pala ile restorana dalıp içerdikleri rehin aldı.

Bayrampaşa'da bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle pala ile restorana dalıp içerdikleri rehin..., System.String[]

Bayrampaşa'da bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle pala ile restorana dalıp içerdikleri rehin aldı. Saatler süren ikna çabaları sonuç vermedi. Saldırgan şahıs bacağından vurularak yakalandı. - İSTANBUL

Bayrampaşa, Saatler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
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