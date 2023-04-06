Bayrampaşa'da bir şahıs husumetlisini evinde silahla öldürdü - Son Dakika
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Bayrampaşa'da bir şahıs husumetlisini evinde silahla öldürdü

06.04.2023 20:19
Bayrampaşa'da bir şahıs husumetlisini evinde silahla öldürdü

Bayrampaşa'da bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsı evine giderek silahla öldürdü.

Bayrampaşa'da bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsı evine giderek silahla öldürdü. Zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Sinop Sokak'ta saat 17.30 sıralarında Ahmet S. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan Abdulkadir Kabül'ü, evine gidip silahla başına ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından olay yerine polis ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Bayrampaşa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahmet S. olay yerinde yakalanırken, Abdulkadir Kabül'ün cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yaşandığı sırada civarda olan ve silah sesini duyunca çalıştığı dükkanın kapısına çıkıp yerde yatan Abdulkadir Kabül'ü gören Neslihan Çetin, "İki el silah sesi duydum ve kapıya çıktım. Bana birisinin intihar ettiğini söylediler önce. Sonra kapının önüne gittim. Adam yığılmış yatıyordu. Ambulansı ve polisi aradım. Ondan sonra ambulans gelince öldüğünü söylediler. Polisler geldi şahsı götürdü. Ardından cenaze aracı geldi. Ölen arkadaşımın amcasının oğluymuş" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İsmetpaşa Mahallesi, Bayrampaşa, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da bir şahıs husumetlisini evinde silahla öldürdü - Son Dakika


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