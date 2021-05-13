Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki karısını kaçırıp, ailesini ezdi...Dehşet anları kamerada - Son Dakika

Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki karısını kaçırıp, ailesini ezdi...Dehşet anları kamerada

13.05.2021 09:08
Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki karısını kaçırıp, ailesini ezdi...Dehşet anları kamerada, System.String[]

Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki karısını kaçırıp, ailesini ezdi.

Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki karısını kaçırıp, ailesini ezdi...Dehşet anları kamerada

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da boşanma aşamasında olduğu karısını kaçıran Cengiz K., karısının engel olmaya çalışan ailesini arabayla ezdi. Cengiz K.'nın arabayla kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Cengiz K., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Derya K.'nın ailesinin yaşadığı eve gelen Cengiz K., ayrılmak istemediğini dile getirdi. Yaşanan tartışmanın ardından gözü dönmüş koca, karısını zorla arabaya bindirdi. Çaresiz kadının ailesi arabayı durdurmak için önüne geçti. Aracıyla geri gelerek kaçmaya çalışan Cengiz K., karısının kız kardeşini, annesini ve mahalle sakinlerinden Cumhur Mert'i ezdi. Arabanın altında kalan 2'si kadın 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçırdığı karısını bir süre sonra Bayrampaşa'daki bir sokakta serbest bırakan Cengiz K. kaçmaya çalıştı. Olay yerinde incelemelerini yapan Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cengiz K.'yı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Çığlık sesleri duyulunca birden yatağımdan fırladım"

Arabanın çarpması sonucu yaralanan Cumhur Mert, "Yatıyordum, uyuyordum. Çığlık sesleri duyulunca birden yatağımdan fırladım. Tam ben dışarı çıktım, araba süratli bir şekilde geri gelmeye başladı. Şoför koltuğunun yanındaki kapı açıktı. Onu fark ettim. Kendimi yere mi attım, zıpladım mı hatırlamıyorum. Ben de yaralar aldım. Araba bana da çarptı. Ambulanslar ve polisler geldi. Bir ablamızın durumu baya kritikmiş. Ayağı kesilecekmiş gibi bir durum var" dedi.

"Koluma dikiş atıldı"

3 kişinin yaralandığını kaydeden Mert, "Bende de yara var. Koluma dikiş atıldı. Tam dalak bölgesinde ağrılar var. İç kanamadan korktular ama Allah'a çok şükür filmler temiz çıktı. 2 bayanla birlikte bana çarptı. Benim olay anına gidişimle arabanın gelişi aynı ana denk geldiği için çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşti. Kapının açık olduğunu gördüm. Çok şiddetli bir şekilde gelmesini de gördüm" şeklinde konuştu.

"Ablasıyla kayınvalidesini de burada ezdi"

Sokaktaki bağırma seslerini duyan Nalan isimli vatandaş, "Oğlumla kalkmıştık, 'İmdat çocuklarımı götürüyorlar' diye bir bağırtı sesine. Benim oğlum fırladı, onun arkasından ben fırladım. Arabanın arkasından koştular ama o 2 tane bayanı ezmiş. 2 tane bayan da arabanın içindeydi. Alıp götürmüşler. Benim oğlum arabanın peşine koşarak yumrukladı ama engel olamadı" ifadelerini kullandı.

"Mahkemeye ayrılmaya gidiyorlarmış"

Çiftin ayrılık aşamasında olduğunu söyleyen Nalan isimli vatandaş, "Hanımını kaçırmış, yanında başka bir akrabası varmış onu da kaçırmış. Ablasıyla kayınvalidesini de burada ezdi. Arabayla ezdi. Kadını parçaladı burada. Ambulansla götürdüler, polisler geldi. Mahkemeye ayrılmaya gidiyorlarmış, gitmesin diye yapmış. Ayıp, çok ayıp. 1 hane 3 haneyi mahvedecekti" dedi.

Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki karısını kaçırıp, ailesini ezdi...Dehşet anları kamerada
Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki karısını kaçırıp, ailesini ezdi...Dehşet anları kamerada
Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki karısını kaçırıp, ailesini ezdi...Dehşet anları kamerada
Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki karısını kaçırıp, ailesini ezdi...Dehşet anları kamerada

Bayrampaşa, Otomobil, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki karısını kaçırıp, ailesini ezdi...Dehşet anları kamerada - Son Dakika


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