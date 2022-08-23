Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde kaçak göçmen operasyonu

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Bayrampaşa'da bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir minibüsten 8 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün sabah saatlerinde Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali içerisinde bulunan bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Polis ekiplerinin durdurduğu minibüste Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen çıktı. Denetimler esnasında araç sürücüsü M.H., gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.H.,'nin üzerinden göçmen kaçakçılığından elde ettiği öğrenilen 4 bin 445 TL, 140 Euro ve 500 Bin İran Riyalı ele geçirildi.

Ekipler tarafından yakalanan göçmenler, İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. 8 göçmenin emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüleceği aktarıldı.

Öte yandan araç sürücüsü M.H.', göçmenleri Fatih'ten aldığı ve Edirne'ye götüreceği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri devam eden M.H., hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL