Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika
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Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde kaçak göçmen operasyonu

23.08.2022 11:08

Bayrampaşa'da bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir minibüsten 8 kaçak göçmen çıktı.

Bayrampaşa'da bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir minibüsten 8 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün sabah saatlerinde Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali içerisinde bulunan bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Polis ekiplerinin durdurduğu minibüste Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen çıktı. Denetimler esnasında araç sürücüsü M.H., gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.H.,'nin üzerinden göçmen kaçakçılığından elde ettiği öğrenilen 4 bin 445 TL, 140 Euro ve 500 Bin İran Riyalı ele geçirildi.

Ekipler tarafından yakalanan göçmenler, İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. 8 göçmenin emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüleceği aktarıldı.

Öte yandan araç sürücüsü M.H.', göçmenleri Fatih'ten aldığı ve Edirne'ye götüreceği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri devam eden M.H., hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

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BAYRAMPAŞA'DA MEYVE VE SEBZE HALİNDEKİ MİNİBÜSTE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI BAYRAMPAŞA'DA MEYVE VE SEBZE HALİNDEKİ MİNİBÜSTE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI İstanbul'da sahte evrak operasyonu İstanbul'da sahte evrak operasyonu
Kaynak: İHA

Bayrampaşa, İstanbul, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika
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