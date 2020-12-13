Bayrampaşa'da buzdolabı tamiratını beğenmeyen kişi çalışanları tüfekle böyle tehdit etti - Son Dakika

Bayrampaşa'da buzdolabı tamiratını beğenmeyen kişi çalışanları tüfekle böyle tehdit etti
13.12.2020 15:50
BAYRAMPAŞA'da evine çağırdığı buzdolabı teknik servisinin işini beğenmediği gerekçesiyle çalışanlara tüfek doğrultarak, araçlarına zarar veren kişi gözaltına alındı.
BAYRAMPAŞA'da evine çağırdığı buzdolabı teknik servisinin işini beğenmediği gerekçesiyle çalışanlara tüfek doğrultarak, araçlarına zarar veren kişi gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı.
Olay 5 Aralık günü Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan Özgür G., bozulan buzdolabının tamiri için eve teknik servis elemanlarını çağırdı. Eve gelerek buzdolabının bakımını yapan iki çalışan, Özgür G.'den tamir ücreti olarak bin 200 lira istedi. Buzdolabı tamiratının istediği gibi yapılmadığını ve ücreti vermeyeceğini söyleyen Özgür G. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Pompalı tüfekle servis çalışanlarının aracının yanına giden Özgür G., burada da devam eden tartışma sırasında çalışanlardan hafif ticari aracın ruhsatını alıp camlarını tüfeğin kabzasıyla kırdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Özgür G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan olay sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- İstanbul
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