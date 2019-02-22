Bayrampaşa'da Caddeyi Savaş Alanına Çeviren Kaza Kamerada
1 saat önce
BAYRAMPAŞA'da hızla ilerleyen otomobil, caddeye çıkan otomobile çarparak savruldu.
BAYRAMPAŞA'da hızla ilerleyen otomobil, caddeye çıkan otomobile çarparak savruldu. Çevredeki 2 aracın da hasar gördüğü kazada 4 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
Kaza, dün saat 22.20'de Bayrampaşa
'da meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki aracın sürücüsü, bir anda yola çıkınca hızla gelen otomobille çarpıştı. Savrulan araçlar sürüklenirken çevredeki 2 araç daha hasar gördü. Savaş alanına dönen caddede kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis
kaza ile ilgili çalışma başlattı.
Öte yandan kaza caddedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin yola çıkan araçla çarpıştığı görülüyor. İki otomobil savrulurken sesi duyan çevredekiler koşarak olay yerine geliyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:03 Kaynak: DHA
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