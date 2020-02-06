Bayrampaşa'da çamaşır yıkama fabrikasında buhar kazanı patladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da çamaşır yıkama fabrikasında buhar kazanı patladı - Son Dakika

Bayrampaşa'da çamaşır yıkama fabrikasında buhar kazanı patladı

6 saat önce

BAYRAMPAŞA'da gece saatlerinde çamaşır yıkama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle buhar kazanı büyük bir gürültü ile patladı.

Bayrampaşa'da çamaşır yıkama fabrikasında buhar kazanı patladı, System.String[]
BAYRAMPAŞA'da gece saatlerinde çamaşır yıkama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle buhar kazanı büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sonrası bir kişi kolundan hafif şekilde yaralandı.

Olay Bayrampaşa, Orta Mahallede gece saat 00.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maltepe Caddesi üzerinde bulunan bir çamaşır yıkama fabrikasındaki buhar kazanı henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile patladı. İş yerindeki çalışanlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlama sırasında ismi öğrenilemeyen bir çalışan hafif şekilde kolundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan çalışana ilk müdahale yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş yerinde ise büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye patlamanın sebebini  araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili inceleme başlattı.


- İstanbul
Bayrampaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:23 Kaynak: DHA
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