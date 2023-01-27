"Jet Fadıl" lakaplı Fadıl Akgündüz ve yeğeni hakkında tutuklama kararı - Son Dakika
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"Jet Fadıl" lakaplı Fadıl Akgündüz ve yeğeni hakkında tutuklama kararı

27.01.2023 14:28

İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan, kamuoyunda "Jet Fadıl" olarak bilinen Fadıl Akgündüz ile yeğeni Mehmet Salih Obut hakkında tutuklama kararı çıktı.

İstanbul Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı 349 kişiden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün yargılanmasına devam edildi.

FADIL AKGÜNDÜZ DURUŞMAYA SEGBİS İLE BAĞLANDI

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Salih Obut, bir kısım müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz Siirt'ten Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fadıl Akgündüz ile muhasebeci olarak bilinen yeğeni Mehmet Salih Obut'un tutuklanmasına karar verdi. Heyet, sanık tarafına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz hakkında, 'Caprice Gold' ve Maldivler'de projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla iddianame hazırlandı. Akgündüz'ün şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut da iddianamede aynı suçlamalarla sanık olarak yer aldı. İddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler'de ön ödemeli devre tatil projeleri çerçevesinde pek çok kişiden para toplandığı, buna rağmen projelerin bitirilmeyerek vatandaşların mağdur edildiği anlatıldı. Bayrampaşa Caprice Gold projesi bitirilmeden Maldivler'deki projenin satışa çıkarıldığı, bu şekilde nakit akışının sağlandığı, şirketin dolandırıcılık amacıyla kurulduğu vurgulandı.

Kaynak: İHA
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349 kişiyi dolandıran Jet Fadıl için mahkemeden tutuklama kararı 349 kişiyi dolandıran Jet Fadıl için mahkemeden tutuklama kararı

Fadıl Akgündüz, Caprice Gold, Bayrampaşa, Maldiv, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz ve yeğeni hakkında tutuklama kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Jet Fadıl" lakaplı Fadıl Akgündüz ve yeğeni hakkında tutuklama kararı - Son Dakika
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