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Bayrampaşa'da çatı yangını

12 dakika önce

Bayrampaşa'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa'da çatı yangını, System.String[]

Bayrampaşa'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Ayancık Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bayrampaşa, Muratpaşa, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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