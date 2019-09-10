Bayrampaşa'da çatı yangını
12 dakika önce
Bayrampaşa'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:42 Kaynak: AA
Bayrampaşa'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Ayancık Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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