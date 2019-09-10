Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da çatı yangını
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Bayrampaşa'da çatı yangını

1 saat önce

Bayrampaşa'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Ayancık Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bayrampaşa'da çatı yangını

Bayrampaşa, Muratpaşa, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:37 Kaynak: AA
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